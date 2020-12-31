На Украине за последние сутки зарегистрировано 9699 новых заболевших коронавирусом, что почти на 1,7 тысячи больше, чем днем ранее. Об этом 31 декабря сообщили Vesti.ua со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова

Лидеры по заражению в последние сутки Киев (1332 случая), Киевская (669), Запорожская (660), Одесская (553) и Харьковская (570) области. Всего же за последний день в стране заболели коронавирусом 439 медработников и 341 ребенок. При этом выздоровели 11 803 пациента.

С 8 по 24 января в Украине вводится так называемый карантин зимних каникул. Работать в это время не будет общепит, театры, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры, непродовольственные магазины и заведения образования, за исключением детских садов.

При этом общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране продлен до 28 февраля.