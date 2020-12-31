Лидеры по заражению в последние сутки Киев (1332 случая), Киевская (669), Запорожская (660), Одесская (553) и Харьковская (570) области. Всего же за последний день в стране заболели коронавирусом 439 медработников и 341 ребенок. При этом выздоровели 11 803 пациента.
С начала пандемии на Украине диагноз COVID-19 был поставлен более чем миллиону человек.
С 8 по 24 января в Украине вводится так называемый карантин зимних каникул. Работать в это время не будет общепит, театры, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры, непродовольственные магазины и заведения образования, за исключением детских садов.
При этом общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране продлен до 28 февраля.