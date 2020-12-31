В 2020 году Украина утратила даже ту незначительную долю независимости, которая была у нее после Майдана. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Президент - Коломойский, премьер - Ахметов»: Гожый рассказал, кто управляет Украиной © Facebook, Андрей Гожый - адвокат Владимира] Зеленского, а именно послов "Большой семерки", которые де-факто управляли Украиной и даже не стеснялись этого», — отметил политолог.

В качестве примера он привел запрет «временной поверенной» США на покупку Украиной российской вакцины, который она вынесла через пост в Facebook.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.