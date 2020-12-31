«Президент - Коломойский, премьер - Ахметов»: Гожый рассказал, кто управляет Украиной
«Президент - Коломойский, премьер - Ахметов»: Гожый рассказал, кто управляет Украиной
© Facebook, Андрей Гожый - адвокат
«Потому что, честно говоря, так в открытую, внаглую управлять Украиной, как это делали послы "Большой семерки" в течение этого года, — такого не было никогда. И не случайно, кстати, целый ряд украинских изданий самым влиятельным человеком года назвали не [президента Владимира] Зеленского, а именно послов "Большой семерки", которые де-факто управляли Украиной и даже не стеснялись этого», — отметил политолог.

В качестве примера он привел запрет «временной поверенной» США на покупку Украиной российской вакцины, который она вынесла через пост в Facebook.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.