«Владимир Зеленский в 2021 году останется президентом, но ему будет очень тяжело. Вижу, что в конце года он уйдет, потому что не выдержит. Досрочные президентские выборы будут!» — заявила таролог.
По ее словам, следующим президентом Украины станет, причем неожиданно для всех, молодой мужчина не из сферы шоу-бизнеса. Этого человека медиум охарактеризовала как человека «с сильным телом и достаточно жесткого».
Предсказательница уверена, что он многое в стране поменяет, по сути создав новый формат президентства.
Рассказала Стогнушенко и о перспективах родного города Днепра. Медиум уверена, что Борис Филатов проработает мэром еще 5 лет, до конца срока, а потом уступит кресло своему знакомому, который идеологически близок к нынешнему градоначальнику, которому Филатов станет наставником.
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