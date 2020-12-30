Медиум и таролог из Днепра Ольга Стогнушенко дала прогноз о том, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский не сможет доработать до конца своего срока и вскоре покинет пост, уступив власть молодому мужчине. Об этом написал сайт «Наше місто» 30 декабря

«Владимир Зеленский в 2021 году останется президентом, но ему будет очень тяжело. Вижу, что в конце года он уйдет, потому что не выдержит. Досрочные президентские выборы будут!» — заявила таролог.

По ее словам, следующим президентом Украины станет, причем неожиданно для всех, молодой мужчина не из сферы шоу-бизнеса. Этого человека медиум охарактеризовала как человека «с сильным телом и достаточно жесткого».

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Рассказала Стогнушенко и о перспективах родного города Днепра. Медиум уверена, что Борис Филатов проработает мэром еще 5 лет, до конца срока, а потом уступит кресло своему знакомому, который идеологически близок к нынешнему градоначальнику, которому Филатов станет наставником.

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