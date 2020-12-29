Астролог Влад Росс предрек сложный период для Украины, который продлится около месяца, начиная со второй половины января. Об этом сообщает Politeka.net 29 декабря

Астролог рассказал, как продюсер «Сватов» управляет Украиной

«Не дай Бог, чтобы возродились ожесточенные боевые действия на Донбассе в конце января — в первой половине февраля. А осенью нас ожидают совершенно досрочные выборы, во всяком случае, звезды к этому склоняют, причем очень сильно — процентов 70-80», — заявил Росс.

Он уверен, что в этот же период «под большими протестами» поменяется и правительство во главе с премьером.

Также на 2021 год Астролог предрек рождение нового спасителя.