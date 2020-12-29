В указанный период, считает Росс, могут произойти крупные взрывы и масштабные пожары, причем самым сложным в этом отношении будет 18 февраля. Возможны катаклизмы в экономическом секторе, заверяет астролог.
«Не дай Бог, чтобы возродились ожесточенные боевые действия на Донбассе в конце января — в первой половине февраля. А осенью нас ожидают совершенно досрочные выборы, во всяком случае, звезды к этому склоняют, причем очень сильно — процентов 70-80», — заявил Росс.
Он уверен, что в этот же период «под большими протестами» поменяется и правительство во главе с премьером.
Также на 2021 год Астролог предрек рождение нового спасителя.