Служба безопасности Украины (СБУ) якобы предупредила попытку группы агентов украсть для России чертежи секретной ракеты «Нептун». Об этом на днях ведомство сообщило в Facebook

Отмечается, что СБУ якобы удалось задержать 11 российских агентов. Один из них был задержан в Луганской области, где пытался передать зарубежной стороне секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун».

Концерты Моргенштерна на Украине: СБУ вынесла вердикт © Моргенштерн/Инстаграм

«Нептун» — противокорабельный ракетный комплекс, который можно использовать для атаки наземных целей. Его ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов.

Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей.