Отмечается, что СБУ якобы удалось задержать 11 российских агентов. Один из них был задержан в Луганской области, где пытался передать зарубежной стороне секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун».
31 марта 2020 года Минобороны Украины провело испытания «Нептуна», заявив, что удалось «свести вероятность обнаружения ракеты к нулю». Комплекс принят на вооружение 23 августа.
«Нептун» — противокорабельный ракетный комплекс, который можно использовать для атаки наземных целей. Его ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов.
Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей.