Украинская спортсменка, 20-летняя Дарья Белодед признана Международной федерацией дзюдо абсолютным лидером в мировом дзюдо среди женщин вне зависимости от весовой категории по итогам сразу двух лет - 2019 и 2020. Об этом сообщил Информ-UA 28 декабря

«Генофонд Украины не утерян»: наследница Добкина показала самое главное © Алла Добкина/Инстаграм Геннадий Белодед — известный на Украине дзюдоист, так же, как и мама — Светлана Кузнецова.

Их дочь в 2018-м стала двукратной чемпионкой мира. При этом она побила возрастной рекорд, который ранее принадлежал Реек Тамура — дзюдоистке из Японии. На момент получения титула представительнице Страны восходящего солнца было полных 18 лет, а Белодед — 17 лет и 11 месяцев.

Годом позже, в 2019 году, украинка снова победила всех соперниц на предолимпийском чемпионате мира и продолжает считаться самой юной мировой чемпионкой за всю историю соревнований по дзюдо.

Параллельно со спортивной карьерой Дарья Белодед учится на журфаке Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По данным СМИ, сейчас девушка отдыхает в Доминикане после разрыва со своим парнем — защитником киевского «Динамо» Денисом Поповым.

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