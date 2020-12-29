Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с поклонниками пародией на три типа настроения на корте, чем очень повеселила своих фанатов. Пост спортсменка разместила в Instagram 29 декабря

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