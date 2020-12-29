В ролике теннисистка продемонстрировала три типа поведения на корте: сосредоточенное, раздраженное и когда все валится из рук.
«Ха-ха, мне нравится второй вариант», «Ох уж эти вайнеры», — написали пользователи.
У Элины Свитолиной в Instagram почти 700 тысяч подписчиков, 26-летняя спортсменка является одной из самых высокооплачиваемых теннисисток мира. По данным Forbes, ее доход за предыдущий год составил 5,4 млн долларов (394 млн руб.).
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