«Покусился на гардероб Газманова»: Киркоров превратился в алкоголика
«Покусился на гардероб Газманова»: Киркоров превратился в алкоголика
© Филипп Киркоров/Инстаграм
В списке идеальных презентов для мужчин, по версии Гвоздевой, сертификаты в магазины одежды, квесты и прыжки с парашютом, мужские аксессуары: часы, кольца, подвески и важные мелочи для автомобиля.

«Если же в ваших руках оказался романтик, можно снять фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин, станцевать ему приватный танец», — подытожила хореограф.

 

 

Сама Гвоздева призналась, что ее супруг рад любому подарку, однако выбирать его артистка начинает за месяц до праздника и часто спрашивает мужа «в лоб», что ему подарить.

Илона Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком, пара воспитывает сына и дочь.

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