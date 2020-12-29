Украинский хореограф и победительница пятого сезона «Танцы со звездами» Илона Гвоздева порекомендовала подписчицам топ-5 идеальных подарков «для него». Соответствующий пост артистка на днях разместила в Instagram

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«Если же в ваших руках оказался романтик, можно снять фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин, станцевать ему приватный танец», — подытожила хореограф.

Сама Гвоздева призналась, что ее супруг рад любому подарку, однако выбирать его артистка начинает за месяц до праздника и часто спрашивает мужа «в лоб», что ему подарить.

Илона Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком, пара воспитывает сына и дочь.

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