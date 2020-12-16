По словам модельера, предстоящий год Быка стоит поприветствовать в аутентичных этому животному цветах: сером, мокко, капучино, бежевом, белом, но возможно и в серебристом.
Могут быть в образе и пайетки, но ими лучше украсить только аксессуары: сумочки, сережки или перчатки. А максимально подходящий материал для праздничного образа — бархат, еще лучше, если платье или костюм из него будут асимметричными.
Свои нюансы в модные тренды, по словам дизайнера, в этом году внесла пандемия, поэтому костюм в пижамном стиле для встречи Нового года будет как нельзя кстати.
Мужчинам модельер посоветовал надеть в новогоднюю ночь голубую рубашку или зауженные брюки. Если холодно, рубашку можно заменить на объемный свитер.
Тан подчеркнул, что красного цвета и леопардового принта в этом году стоит избегать. Скромнее он посоветовал одевать и детей, которых родители любят наряжать в яркие роскошные наряды часто неоновых цветов.
«Скромность теперь в тренде», — подчеркнул Андре Тан.
Модельер также дал советы женщинам, как покорить коллег на корпоративе.