«Статистические данные, которые публикует Минздрав, не объективны. Они публикуют исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни. На самом деле клинически подтвержденных случаев болезни в десятки, а то и в сотни раз больше», — заявил он.
Также, по данным Кравченко, основным показателем является интенсивность распространения болезни, которая на Украине не определяется, — заболеваемость, смертность и летальность.
При этом Кравченко подчеркнул, что в настоящее время рост всех этих показателей фиксируется в Российской Федерации, Белоруссии, Румынии, Польше и других странах, которые окружают Украину.
В то же время, по словам Кравченко, летальность в 1,72%, о которой сейчас все говорят, была актуальной для Украины в весенне-летний период.
После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране несколько недель подряд фиксировали уменьшение новых случаев.
Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки. 28 декабря зафиксировали рекордно низкие с 6 октября показатели заболеваемости.
Кабинет министров ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. При этом с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе разрешена работа до 7 утра.
Вакцинация от коронавируса на Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID-19 украинцы могут получить в феврале.