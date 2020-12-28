Данные Минздрава Украины о клинически подтвержденных случаях COVID-19 не объективны, их в десятки раз больше. Об этом 28 декабря в интервью изданию «Апостроф» заявил военный эпидемиолог Сергей Кравченко

«Статистические данные, которые публикует Минздрав, не объективны. Они публикуют исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни. На самом деле клинически подтвержденных случаев болезни в десятки, а то и в сотни раз больше», — заявил он.

Время парадоксов кончилось. Как выросла на Украине смертность от коронавируса и как это скрывает статистика © REUTERS, Gleb Garanich

При этом Кравченко подчеркнул, что в настоящее время рост всех этих показателей фиксируется в Российской Федерации, Белоруссии, Румынии, Польше и других странах, которые окружают Украину.

В то же время, по словам Кравченко, летальность в 1,72%, о которой сейчас все говорят, была актуальной для Украины в весенне-летний период.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране несколько недель подряд фиксировали уменьшение новых случаев.

Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки. 28 декабря зафиксировали рекордно низкие с 6 октября показатели заболеваемости.

Кабинет министров ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. При этом с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе разрешена работа до 7 утра.

Вакцинация от коронавируса на Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID-19 украинцы могут получить в феврале.