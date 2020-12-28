В истории Украины период с 1991 по 2020 год отметился деградацией и его можно сравнить с эпохой Великой Руины. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

«Как была в России Смута, как был в Украине период, называемый Великой Руиной… Вот я бы назвал этот период Великой Руиной номер два. Достаточно пролистать подшивки газет — сплошная коррупция, убийства, разграбление накопленного, деградация всех систем, деградация населения. Что тут опишешь? Нет исторических событий, достойных описания», — сказал Гожый.

День в истории. 7 февраля: казаки провели в Переяславе «раду - не в раду» и развязали Руину © ru.wikipedia.org | ru.wikipedia.org | Перейти в фотобанк

Он отметил, что выжать из наследия советской эпохи скоро будет уже нечего, элита готовится спасаться за границей, а рядовых граждан ждут последствия глобального краха системы.

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