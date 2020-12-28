«Как была в России Смута, как был в Украине период, называемый Великой Руиной… Вот я бы назвал этот период Великой Руиной номер два. Достаточно пролистать подшивки газет — сплошная коррупция, убийства, разграбление накопленного, деградация всех систем, деградация населения. Что тут опишешь? Нет исторических событий, достойных описания», — сказал Гожый.
При этом в 2020 году, по словам правозащитника, во всех сферах жизни страны был застой, что скажется на всех украинцах, поскольку застой неизбежно переходит в деградацию.
Он отметил, что выжать из наследия советской эпохи скоро будет уже нечего, элита готовится спасаться за границей, а рядовых граждан ждут последствия глобального краха системы.
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