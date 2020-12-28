Полнолуние начнется в среду, 30 декабря, и повлияет и на следующий день, заявила астролог.
Соответственно, 30 и 31 декабря есть опасность неприятностей из-за повышенного эмоционального фона, предостерегла Погорельченко.
Из-за влияния полнолуния в последние дни 2020 года существует опасность быть обманутым, попасть в плен иллюзий или стать жертвой обманщиков и мошенников.
В эти дни эксперт посоветовала привести в порядок себя и жилище, общаться с родными и делиться энергией семьи и единства.
При этом во время декабрьского полнолуния не стоит покупать подарки, одалживать деньги, планировать расходы.
Кроме того, по мнению астролога, 30-31 декабря — не лучшее время для первых свиданий: велика опасность разочароваться.