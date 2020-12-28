Как себя вести и чего опасаться в последнее полнолуние уходящего года, рассказала 27 декабря в комментарии изданию «Главред» астролог Юлия Погорельченко

Полнолуние начнется в среду, 30 декабря, и повлияет и на следующий день, заявила астролог.

Соответственно, 30 и 31 декабря есть опасность неприятностей из-за повышенного эмоционального фона, предостерегла Погорельченко.

Астролог предсказал, кто на самом деле будет управлять США © pixabay.com

В эти дни эксперт посоветовала привести в порядок себя и жилище, общаться с родными и делиться энергией семьи и единства.

При этом во время декабрьского полнолуния не стоит покупать подарки, одалживать деньги, планировать расходы.

Кроме того, по мнению астролога, 30-31 декабря — не лучшее время для первых свиданий: велика опасность разочароваться.