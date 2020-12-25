В 2021 году на Украине из-за огромной потребности в деньгах будет запущен механизм переформатирования власти. Об этом украинский журналист, писатель Виталий Портников сказал на днях в интервью UKRLIFE.TV

Есть нехорошие сигналы: замглавы офиса Зеленского высказался о досрочных выборах в Раду © Кирилл Тимошенко/Facebook

«Формируется правительство национального единства, условно говоря, с сильным премьер-министром во главе… Премьер-министр — Арсен Аваков, далее по нисходящей», — сказал Портников.

Второй вариант переформатирования — технократическое правительство во главе с Арсением Яценюком или Владимиром Гройсманом «со всеми следующими выводами».

В качестве третьего варианта Портников вновь назвал правительство национального единства, но во главе с Петром Порошенко.

«Понятно, что президент не захочет этого никак, но для меня это был бы самый смешной вариант: я представляю себе это зрелище, когда президент [Владимир] Зеленский выступает и говорит, что он для национального единства в стране предлагает избрать премьер-министром Петра Порошенко», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что при всех этих вариантах Зеленский соглашается с ролью английской королевы, «сидит себе спокойно на Банковой, ничего не трогает руками, продолжает записывать видео, поддерживает правительство», а главной фигурой в стране становится премьер.

«[Четвертый] вариант более сложный — роспуск парламента, внеочередные парламентские выборы при катастрофическом падении популярности и президента, и партии "Слуга народа". И создание тогда новой коалиции, главной целью которой будет изоляция ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы — За жизнь")», — заявил Портников.

Он пояснил, что это латвийский вариант, когда латышские партии объединяются в коалицию, чтобы не допустить в парламент пророссийскую политсилу.