В качестве первого и «самого безболезненного» варианта он назвал формирование правительства национального единства. В этом случае, по словам журналиста, депутаты и управляющие ими олигархи настолько дестабилизированы, что соглашаются со всеми предложениями, которые выдвигают им западные партнеры и гражданское общество.
«Формируется правительство национального единства, условно говоря, с сильным премьер-министром во главе… Премьер-министр — Арсен Аваков, далее по нисходящей», — сказал Портников.
Второй вариант переформатирования — технократическое правительство во главе с Арсением Яценюком или Владимиром Гройсманом «со всеми следующими выводами».
В качестве третьего варианта Портников вновь назвал правительство национального единства, но во главе с Петром Порошенко.
«Понятно, что президент не захочет этого никак, но для меня это был бы самый смешной вариант: я представляю себе это зрелище, когда президент [Владимир] Зеленский выступает и говорит, что он для национального единства в стране предлагает избрать премьер-министром Петра Порошенко», — сказал журналист.
Он подчеркнул, что при всех этих вариантах Зеленский соглашается с ролью английской королевы, «сидит себе спокойно на Банковой, ничего не трогает руками, продолжает записывать видео, поддерживает правительство», а главной фигурой в стране становится премьер.
«[Четвертый] вариант более сложный — роспуск парламента, внеочередные парламентские выборы при катастрофическом падении популярности и президента, и партии "Слуга народа". И создание тогда новой коалиции, главной целью которой будет изоляция ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы — За жизнь")», — заявил Портников.
Он пояснил, что это латвийский вариант, когда латышские партии объединяются в коалицию, чтобы не допустить в парламент пророссийскую политсилу.