Все время своей независимости Украина слабеет, и эта деградация продлится еще долго. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Деградация и депопуляция: экономист рассказал, что 2021 год сулит Украине © Нина Зотина Владимир Зеленский пришел с красивыми словами о том, что надо строить страну, в которую хочется вернуться, но следует по рельсам, проложенным его предшественником Петром Порошенко, отметил политолог.

«Тридцать лет растаскивали то, что было построено при Советском Союзе, и все еще что-то осталось. Так же и Украина может очень долго деградировать… Продолжается процесс, как я его называю, "торжества пяти Д" — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация и депопуляция. У кого-то — 5G, а у нас — 5Д. Той Украиной, которую мы получили по итогу 2014 года, гордиться нельзя», — завил Золотарев.

Он подчеркнул, что намного больше, чем за Зеленского, стыдно за Порошенко, который превратил Украину в подобие сумасшедшего дома.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.