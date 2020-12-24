Певица, бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» ответила на вопрос о романе с продюсером коллектива, композитором Константином Меладзе, сообщила «Экспресс газета» 24 декабря

«Пыльные шторы»: Оля Полякова озвучила свой райдер © Оля Полякова/Инстаграм

«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала», — вспомнила певица.

Ее возлюбленный в итоге не просто отреагировал с пониманием, но даже предложил Герцег порадоваться бесплатному пиару.

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