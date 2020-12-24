По словам Герцег, слухи о том, что у нее роман с Меладзе, уже довели ее до слез, особенно расстроило девушку, что все эти сплетни в соцсетях и СМИ увидел ее молодой человек.
«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала», — вспомнила певица.
Ее возлюбленный в итоге не просто отреагировал с пониманием, но даже предложил Герцег порадоваться бесплатному пиару.
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