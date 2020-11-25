Солистка украинской группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая рассказала, что бывшая участница коллектива, а сейчас жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева присутствует на репетициях коллектива и дает участницам группы советы, сообщил «Бульвар Гордона» 24 ноября

«Вера очень нас поддерживает. Мы были на репетиции, и прямо во время исполнения она может подойти и сказать на ушко: "Здесь лучше сделать так, стань так, потому что так лучше выглядишь», — рассказала она.

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Последний раз «кадровые перестановки» произошли 6 ноября 2020 года, когда продюсер группы Константин Меладзе презентовал новый состав солисток.

Ими стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Девушки уже записали первый совместный трек «Рикошет».

Вера Брежнева была участницей «ВИА Гры» в 2003-2007 годах, после чего начала сольную карьеру, а в 2015 году вышла замуж за продюсера группы Меладзе. Дает ли певица новым солисткам советы как выйти замуж, пока неизвестно.