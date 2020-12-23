Уроженка Донецка актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко назвала ситком «интересным для себя сюжетом», но заявила, что традиции оставлять детей бабушкам и дедушкам в России, в отличие от Украины, практически умерли. Такой вывод она на днях сделала у себя в Instagram

«Проект "Сваты" остается для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам и те охотно согласятся. Может, в Украине такое еще есть, но в России — фантастика», — написала Кравченко.

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«А почему это в России нет? Мы тоже любим своих внуков», «За что ты нас так???», «Да ладно, и в России так же!», «Что за бред? В России что, не такие бабушки и дедушки, как на Украине? Так почему тогда действие сериала происходит не на Украине, в именно в России?» — написали поклонники актрисы.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока никаких сроков выхода в свет новых серий продюсеры не называют.

Ранее издание Украина.ру написало о том, что Валюхе из «Сватов» предложили отрезать лишнее.