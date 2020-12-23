«Проект "Сваты" остается для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам и те охотно согласятся. Может, в Украине такое еще есть, но в России — фантастика», — написала Кравченко.
Обычно актрисе в социальных сетях оставляют только комплименты, но это высказывание возмутило подписчиков своей несправедливостью. В итоге под постом уже почти 400 ответов, и почти все негативные.
«А почему это в России нет? Мы тоже любим своих внуков», «За что ты нас так???», «Да ладно, и в России так же!», «Что за бред? В России что, не такие бабушки и дедушки, как на Украине? Так почему тогда действие сериала происходит не на Украине, в именно в России?» — написали поклонники актрисы.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний шестой — в 2013-м. Съемки нового 7-го сезона были начаты, но приостановлены из-за карантина, пока никаких сроков выхода в свет новых серий продюсеры не называют.
Ранее издание Украина.ру написало о том, что Валюхе из «Сватов» предложили отрезать лишнее.