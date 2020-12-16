Уроженка Донбасса, актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поделилась с фанатами новой фотографией, увидев которую подписчики решили, что артистке срочно нужны изменения. Пост Кравченко выложила в Instagram 15 декабря

«Отдай миру лучшее, что есть в тебе — и к тебе вернется лучшее, что есть в мире», — написала Кравченко.

К записи артистка приложила свой новый снимок в простой футболке и со слегка растрепанной прической. Чаще всего поклонники пишут актрисе хвалебные комментарии и спрашивают, когда выйдет новый сезон полюбившегося ситкома. В этот раз подписчицы посоветовали звезде изменить имидж.

«Танюш, откажитесь от челки, ее очень трудно держать в порядке. У вас великолепный лоб, не бойтесь его обозначить. Я сама так сделала. И не жалею», «Сделайте каре на прямой пробор», — предложили поклонницы.