Известно, что продавать отель Ротару планирует со всем содержимым, включая ресторан, мебель и столовые принадлежности, то есть по сути покупатель приобретет готовый бизнес. Но даже с учетом этого обстоятельства цена завышена как минимум вдвое, считает ялтинский агент по недвижимости Олег Дробитько.
«Я думаю, что даже условно 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 миллионов рублей. — Ред.) — это огромные деньги. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет. Однако я не уверен, что Villa Sofia окупится ни за этот срок, ни за 20 лет, причем если даже продавать в 2 раза дешевле предварительно заявленной цены», — сказал он.
К слову, гостиница состоит из 12 номеров, каждый из которых ранее сдавался по цене от 16 до 82 тысяч рублей в сутки. Однако в ноябре прошлого года отель закрылся на реновацию, но из-за пандемии так и не открылся, утверждают местные жители.
По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.
По словам риелтора, если продажа все-таки состоится, то сама Ротару вряд ли приедет в Крым, скорее всего, подписывать документы она отправит доверенное лицо.
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