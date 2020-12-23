Украинская певица София Ротару выставила на продажу свою гостиницу Villa Sofia, расположенную в самом центре знаменитой ялтинской набережной. За отель артистка хочет получить 25 миллионов евро, или 2 миллиарда 285 миллионов рублей. Продать за столько вряд ли получится, сообщило ФАН 22 декабря

Известно, что продавать отель Ротару планирует со всем содержимым, включая ресторан, мебель и столовые принадлежности, то есть по сути покупатель приобретет готовый бизнес. Но даже с учетом этого обстоятельства цена завышена как минимум вдвое, считает ялтинский агент по недвижимости Олег Дробитько.

«Я думаю, что даже условно 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 миллионов рублей. — Ред.) — это огромные деньги. Хорошая цена для Ялты — это окупаемость объекта за 10 лет. Однако я не уверен, что Villa Sofia окупится ни за этот срок, ни за 20 лет, причем если даже продавать в 2 раза дешевле предварительно заявленной цены», — сказал он.

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По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.

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