«Когда в первый день потратила всю зарплату», — подписала ролик Хлябич.
В ролике девушка приходит домой с покупками из киевских магазинов дорогих брендов. «Ну ничего страшного», — говорит она и демонстрирует, как прожить без денег — делает бутерброд из черного хлеба с хлебом.
«Бывало и такое», «Жизнь», «Зарплату мужа?» — отреагировали подписчики.
София Хлябич родилась в Черновцах, училась в Великобритании дизайну интерьеров. Вернувшись на Украину, по примеру звездной тети тоже стала певицей и записала несколько альбомов.
В июне она вышла замуж за игрока хоккейного клуба «Днепр» и сборной Украины Олега Петрова, ранее сообщалось о многочисленных романах девушки с представителями золотой молодежи из-за рубежа.