Племянница певицы Софии Ротару 30-летняя София Хлябич (Соня Кей) на днях поделилась в Instagram шокирующим видеороликом

«Когда в первый день потратила всю зарплату», — подписала ролик Хлябич.

Племянница Ротару удивила подписчиков проделками в кровати © Instagram, sonyakayofficial

«Бывало и такое», «Жизнь», «Зарплату мужа?» — отреагировали подписчики.

София Хлябич родилась в Черновцах, училась в Великобритании дизайну интерьеров. Вернувшись на Украину, по примеру звездной тети тоже стала певицей и записала несколько альбомов.

В июне она вышла замуж за игрока хоккейного клуба «Днепр» и сборной Украины Олега Петрова, ранее сообщалось о многочисленных романах девушки с представителями золотой молодежи из-за рубежа.