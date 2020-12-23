Следствие установило, что в марте обвиняемый, который занимал должность техника инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения в пределах военного городка в окрестностях села Перлявка (Житомирская область), решил провести инструктаж личному составу.

«Во время занятия прапорщик позвал к себе группу военнослужащих срочной службы и рассказал им о военной традиции, согласно которой новобранцы обязаны попробовать тротиловую шашку на вкус», — говорится в сообщении.

Украинский военный ограбил и поджег сослуживца в Донбассе
Украинский военный ограбил и поджег сослуживца в Донбассе
© пресс-служба ВСУ
Один из бойцов съел кусок тротиловой шашки, что повлекло острое отравление военнослужащего тринитротолуолом. Свою вину прапорщик признал полностью.

Житомирский районный суд, взяв во внимание то, что обвиняемый принимал участие в военных действиях в Донбассе, а также ряд других смягчающих обстоятельств, обязал его выплатить штраф в 8,5 тыс. гривен (около 20 тысяч рублей), а также оплатить стационарное лечение призывника в Главном военно-клиническом госпитале Киева стоимостью около 26 тыс. гривен (около 63 тысяч рублей).