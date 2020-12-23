Следствие установило, что в марте обвиняемый, который занимал должность техника инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения в пределах военного городка в окрестностях села Перлявка (Житомирская область), решил провести инструктаж личному составу.
«Во время занятия прапорщик позвал к себе группу военнослужащих срочной службы и рассказал им о военной традиции, согласно которой новобранцы обязаны попробовать тротиловую шашку на вкус», — говорится в сообщении.
Один из бойцов съел кусок тротиловой шашки, что повлекло острое отравление военнослужащего тринитротолуолом. Свою вину прапорщик признал полностью.
Житомирский районный суд, взяв во внимание то, что обвиняемый принимал участие в военных действиях в Донбассе, а также ряд других смягчающих обстоятельств, обязал его выплатить штраф в 8,5 тыс. гривен (около 20 тысяч рублей), а также оплатить стационарное лечение призывника в Главном военно-клиническом госпитале Киева стоимостью около 26 тыс. гривен (около 63 тысяч рублей).