Житомирский районный суд признал виновным прапорщика из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в издевательстве над солдатом срочной службы. Об этом 23 декабря сообщает «Главред»

Следствие установило, что в марте обвиняемый, который занимал должность техника инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения в пределах военного городка в окрестностях села Перлявка (Житомирская область), решил провести инструктаж личному составу.

«Во время занятия прапорщик позвал к себе группу военнослужащих срочной службы и рассказал им о военной традиции, согласно которой новобранцы обязаны попробовать тротиловую шашку на вкус», — говорится в сообщении.

Украинский военный ограбил и поджег сослуживца в Донбассе © пресс-служба ВСУ

Житомирский районный суд, взяв во внимание то, что обвиняемый принимал участие в военных действиях в Донбассе, а также ряд других смягчающих обстоятельств, обязал его выплатить штраф в 8,5 тыс. гривен (около 20 тысяч рублей), а также оплатить стационарное лечение призывника в Главном военно-клиническом госпитале Киева стоимостью около 26 тыс. гривен (около 63 тысяч рублей).