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Украина несёт убытки из-за закрытых портов и проблем металлургов

Украина несёт убытки из-за закрытых портов и проблем металлургов - 28.08.2026 Украина.ру

Украина несёт убытки из-за закрытых портов и проблем металлургов

Украинская логистика рушится под ударами российской армии и несёт большие потери, а ущерб дополняет ограничительная политика ЕС. Об этом 25 августа сообщило украинское издание The Page

2026-08-28T14:35

2026-08-28T14:35

2026-08-28T14:35

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Издание констатировало полную или частичную остановку двух крупнейших металлургических комбинатов Украины. "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" подверглись атакам ВС РФ в ситуации, когда украинская металлургия сокращала экспорт из-за опасностей судоходства в Черном море, подорожания железнодорожных перевозок и новых ограничений Евросоюза для украинских производителей.В 2025 году "Запорожсталь" выплавила 3,21 млн. тонн стали - более 43% украинского производства этой продукции. На этом предприятии работало более восьми тысяч человек, на "АрселорМиттал Кривой Рог" - в два раза больше.С этими предприятиями работали смежники. Заказы получали поставщики сырья, продукцию перевозили транспортные компании. Поэтому убытки двух крупнейших металлургических комбинатов Украины указывают лишь на часть ущерба."По оценке GMK Center, из-за сокращения морского экспорта продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) Украина недополучает около $150–200 млн ежемесячно экспортной выручки", - сказано в публикации.Аналитик GMK Center Андрей Тарасенко отметил, что через черноморские порты шло около 50% экспорта железной руды, около 95% чугуна и около половины стальной продукции. Руда в основном уходила в Китай и Турцию, чугун - прежде всего США, заготовки и прокат шли в Южную Европу и на Ближний Восток.Тарасенко прогнозирует падение выпуска железорудного сырья на 40% по сравнению с первым полугодием, а также сокращение выпуска стали примерно на 30–40%.Эксперт отметил, что напоминает, что летом 2022 тонна железной руды на мировом рынке стоила около $150, а сейчас - ниже $95 с тенденцией к понижению. При этом значительно возросли расходы производителей - прежде всего на электроэнергию и железнодорожные перевозки. Электроэнергия может составлять около половины стоимости производства железорудного концентрата."Метинвест" видит рост логистических затрат при поставках в ЕС, что лишает украинский экспорт экономического смысла. Украинские производители теряют конкурентоспособность на внешних рынках и уступают заказ азиатским и европейским компаниям. По оценкам этой компании, новые квоты ЕС сократили возможности украинского экспорта стали примерно на 60% к уровню 2025 года — до 1,05 млн тонн. Компания оценивает потенциальные потери украинского экспорта из-за этого примерно в $1 млрд, а потери бюджетов всех уровней — более чем в 17 млрд грн.Вторым барьером стал CBAM – сбор ЕС с импорта продукции с высокими выбросами CO₂. В "Метинвесте" оценивают потенциальный платеж по CBAM в 50–100 евро на тонну стали - этоможет сделать часть украинской продукции неконкурентной на европейском рынке.Третий фактор: с августа грузовые тарифы "Укрзализныци" выросли на 30% . По оценке "Метинвеста", доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции увеличилась в 2–3 раза без учёта стоимости дальнейшего транзита по территории ЕС в порты.К этим проблемам украинских металлургов "АрселорМиттал Кривой Рог" добавил, помимо прочего, демпинговый импорт из Китая и Турции.По оценке GMK Center, около 80% импорта коксующегося угля поступало на Украину по морю, прежде всего из США и Австралии. Теперь его придется заводить через европейские порты и везти тысячи километров по железной дороге. Конечная стоимость угля может возрасти примерно на 15%.ЕС также ввёл ограничения на украинскую продукцию с высокой добавочной стоимостью. В результате падение экспорта бесшовных нержавеющих труб рухнет наполовину.ВПК Украины не может резко увеличить закупки стали. Поэтому производителям приходится надеяться на поддержку правительства и внешние рынки.Актуальное интервью: Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и УкраинойВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, китай, ес, метинвест, впк, торговля, порты, инфраструктура, металлургия, экспорт