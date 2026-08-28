Польский евродепутат раскритиковала безвозмездную военную помощь Киеву - 28.08.2026 Украина.ру
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Польский евродепутат раскритиковала безвозмездную военную помощь Киеву
Польский евродепутат раскритиковала безвозмездную военную помощь Киеву - 28.08.2026 Украина.ру
Польский евродепутат раскритиковала безвозмездную военную помощь Киеву
Польский депутат Европейского парламента Эва Заянчковская-Херник в соцсети X резко осудила безвозмездную передачу Киеву дорогостоящих ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot
2026-08-28T14:58
2026-08-28T14:59
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В своем заявлении политик эмоционально призвала прекратить практику бесплатных поставок, задавшись вопросом, почему Варшава должна отдавать дефицитные снаряды Владимиру Зеленскому. Она подчеркнула, что Польша регулярно делится с соседней страной ценной военной техникой и даже берет на себя выплату украинских кредитов. При этом, по мнению евродепутата, со стороны Украины нет должной благодарности, а действия киевских властей, продолжающих героизацию лидера украинских националистов Степана Бандеры, политик назвала плевком в лицо польскому народу.Тема передачи систем противовоздушной обороны давно вызывает острые споры в Польше. Так, в июле вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак, представляющий коалицию националистов и евроскептиков "Конфедерация", сообщил, что Варшава отдала Украине собственные ракеты для Patriot, купленные для создания суверенной системы ПВО. В свою очередь, экс-глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач указывал, что польская сторона также уступила Киеву свою очередь на закупку этих американских комплексов.Ранее газета Financial Times отмечала, что Киев полностью исчерпал запас перехватчиков для Patriot. Подробнее — в материале FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, варшава, владимир зеленский, сейм, степан бандера
Новости, Киев, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, сейм, Степан Бандера

Польский евродепутат раскритиковала безвозмездную военную помощь Киеву

14:58 28.08.2026 (обновлено: 14:59 28.08.2026)
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Польский депутат Европейского парламента Эва Заянчковская-Херник в соцсети X резко осудила безвозмездную передачу Киеву дорогостоящих ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot
В своем заявлении политик эмоционально призвала прекратить практику бесплатных поставок, задавшись вопросом, почему Варшава должна отдавать дефицитные снаряды Владимиру Зеленскому.
Она подчеркнула, что Польша регулярно делится с соседней страной ценной военной техникой и даже берет на себя выплату украинских кредитов. При этом, по мнению евродепутата, со стороны Украины нет должной благодарности, а действия киевских властей, продолжающих героизацию лидера украинских националистов Степана Бандеры, политик назвала плевком в лицо польскому народу.
Тема передачи систем противовоздушной обороны давно вызывает острые споры в Польше. Так, в июле вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак, представляющий коалицию националистов и евроскептиков "Конфедерация", сообщил, что Варшава отдала Украине собственные ракеты для Patriot, купленные для создания суверенной системы ПВО.
В свою очередь, экс-глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач указывал, что польская сторона также уступила Киеву свою очередь на закупку этих американских комплексов.
Ранее газета Financial Times отмечала, что Киев полностью исчерпал запас перехватчиков для Patriot. Подробнее — в материале FT: Украина исчерпала все ракеты Patriot, переданные США
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