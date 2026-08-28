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На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС

На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС - 28.08.2026 Украина.ру

На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС

Главной угрозой для Европы являются не внешние факторы, а действия политиков Евросоюза. Об этом 28 августа заявила украинский историк Марта Гавришко

2026-08-28T15:49

2026-08-28T15:49

2026-08-28T15:49

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Поводом для комментария стало заявление президента США Дональда Трамп 27 августа - тогда он после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил прессе, что российского нападения на государства-члены НАТО в Европе ждать не стоит."Может быть, настоящий враг — это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми", — написала Гавришко в соцсети.Тему нападения России на НАТО активно продвигают западные медиахолдинги с подачи спецслужб ЕС и Британии, вышедшей из Евросоюза. Поддерживают этот нарратив и на Украине, где киевский режим заинтересован в продолжении западной помощи. Владимир Зеленский под предлогом "российской угрозы" для Запада просит больше денег и оружия. Белый дом после возвращения в него Дональда Трампа переложил снабжение ВСУ на своих "трансатлантических партнёров". В отличие от каденции Байдена, теперь ЕС и Британия покупают в США оружие, боеприпасы и прочее необходимое для поддержания боеспособности защитников киевского режима. Тем временем Британия форсирует план деятельности в условиях войны с РоссиейСитуацию рассмотрела Виктория Титова в публикации Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евроВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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