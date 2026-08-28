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На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС
На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС - 28.08.2026 Украина.ру
На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС
Главной угрозой для Европы являются не внешние факторы, а действия политиков Евросоюза. Об этом 28 августа заявила украинский историк Марта Гавришко
2026-08-28T15:49
2026-08-28T15:49
2026-08-28T15:49
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Поводом для комментария стало заявление президента США Дональда Трамп 27 августа - тогда он после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил прессе, что российского нападения на государства-члены НАТО в Европе ждать не стоит."Может быть, настоящий враг — это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми", — написала Гавришко в соцсети.Тему нападения России на НАТО активно продвигают западные медиахолдинги с подачи спецслужб ЕС и Британии, вышедшей из Евросоюза. Поддерживают этот нарратив и на Украине, где киевский режим заинтересован в продолжении западной помощи. Владимир Зеленский под предлогом "российской угрозы" для Запада просит больше денег и оружия. Белый дом после возвращения в него Дональда Трампа переложил снабжение ВСУ на своих "трансатлантических партнёров". В отличие от каденции Байдена, теперь ЕС и Британия покупают в США оружие, боеприпасы и прочее необходимое для поддержания боеспособности защитников киевского режима. Тем временем Британия форсирует план деятельности в условиях войны с РоссиейСитуацию рассмотрела Виктория Титова в публикации Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евроВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, россия, британия, владимир путин, владимир зеленский, ес, нато, всу, военная помощь украине, впк, торговля оружием
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, Британия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, ВСУ, военная помощь Украине, ВПК, торговля оружием
На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС
Главной угрозой для Европы являются не внешние факторы, а действия политиков Евросоюза. Об этом 28 августа заявила украинский историк Марта Гавришко
Поводом для комментария стало заявление президента США Дональда Трамп 27 августа - тогда он после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил прессе, что российского нападения на государства-члены НАТО в Европе ждать не стоит.
"Может быть, настоящий враг — это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми", — написала Гавришко в соцсети.
Тему нападения России на НАТО активно продвигают западные медиахолдинги с подачи спецслужб ЕС и Британии, вышедшей из Евросоюза. Поддерживают этот нарратив и на Украине, где киевский режим заинтересован в продолжении западной помощи.
Владимир Зеленский под предлогом "российской угрозы" для Запада просит больше денег и оружия. Белый дом после возвращения в него Дональда Трампа переложил снабжение ВСУ на своих "трансатлантических партнёров". В отличие от каденции Байдена, теперь ЕС и Британия покупают в США оружие, боеприпасы и прочее необходимое для поддержания боеспособности защитников киевского режима.
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