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Комдив "Южной" группировки ВС РФ обозначил ближайшую задачу

Комдив "Южной" группировки ВС РФ обозначил ближайшую задачу - 28.08.2026 Украина.ру

Комдив "Южной" группировки ВС РФ обозначил ближайшую задачу

Подразделения ВС РФ наращивают темпы наступления, стремясь к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил командующий 6-й дивизией "Южной" группировки войск генерал-майор Александр Картавкин, сообщает 28 августа РИА Новости

2026-08-28T13:22

2026-08-28T13:22

2026-08-28T13:22

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"Ближайшая наша задача - это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Наращиваем темпы наступления и к установленным срокам выполним все поставленные задачи", - заявил генерал Картавкин.Командир 4-й бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис отметил, что весь коллектив его соединения героически выполнял поставленные задачи."Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам, всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал генерал Грунис.Оба офицера 3 июля доложили президенту России Владимиру Путину подробности освобождения Константиновки в ДНР. Путин поставил вопрос о присвоении полковнику Картавкину звания генерала. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил генерал-майорам Грунису и Картавкину "Золотые Звезды" Героев России. Он также вручил такие высшие награды старшим лейтенантам Андрею Исакову и Антону Овчинникову, лейтенантам Эльдару Куконбекову и Алексею Тыртышному, сержанту Алексею Соколову, рядовому Сергею Шереметову. Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и ЗапорожьеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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