Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева - 28.08.2026 Украина.ру
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Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева
Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева - 28.08.2026 Украина.ру
Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева
Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и дизельного топлива для киевского режима. Об этом 28 августа на конференции в пресс-центре "Россия сегодня", посвященной исследованию масштабов участия стран НАТО в боевых действиях против Москвы, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников
2026-08-28T16:40
2026-08-28T16:40
новости
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болгария
финляндия
дональд трамп
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т-72 "урал"
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По его словам, София закрывает до 40 процентов потребностей Вооруженных сил Украины в дизтопливе, а также поставляет значительные объемы вооружений советского производства.По его словам, речь идет о боевых бронированных машинах, артиллерийских установках, снарядах калибра 122 и 152 миллиметров, боеприпасах для РСЗО БМ-21 "Град", минометов и стрелковом оружии. При этом Болгария, будучи формально нейтральной в вопросах прямой военной помощи, де-факто стала одним из ключевых логистических узлов для снабжения ВСУ.Плотников также отметил, что Чехия модернизировала для украинской армии около 800 танков Т-72, а Прага занимает важное место в так называемой "коалиции по боеприпасам". Особую активность проявляет холдинг Czechoslovak Group во главе с Михалом Стрнадом. "Его эмиссары появились в некоторых странах СНГ, поэтому я думаю, что соответствующим российским органам на это необходимо обратить пристальное внимание", — добавил эксперт.Кроме того, он рассказал о роли Финляндии в помощи Украине. По его словам, Хельсинки с 2022 года выделил Киеву более пяти миллиардов долларов, из которых почти четыре миллиарда — на военные нужды. При этом Финляндия передает Украине до 25 разведывательных космических снимков в сутки, что свидетельствует о глубокой вовлеченности страны в разведывательное обеспечение ВСУ.Таким образом, европейские страны, формально не участвуя в боевых действиях, фактически стали полноценными союзниками киевского режима, поставляя оружие, топливо и разведданные. Между тем на Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, болгария, финляндия, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, снг, т-72 "урал"
Новости, Украина, Болгария, Финляндия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, СНГ, Т-72 "Урал"

Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева

16:40 28.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и дизельного топлива для киевского режима. Об этом 28 августа на конференции в пресс-центре "Россия сегодня", посвященной исследованию масштабов участия стран НАТО в боевых действиях против Москвы, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников
По его словам, София закрывает до 40 процентов потребностей Вооруженных сил Украины в дизтопливе, а также поставляет значительные объемы вооружений советского производства.

"Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария", — заявил Плотников.

По его словам, речь идет о боевых бронированных машинах, артиллерийских установках, снарядах калибра 122 и 152 миллиметров, боеприпасах для РСЗО БМ-21 "Град", минометов и стрелковом оружии. При этом Болгария, будучи формально нейтральной в вопросах прямой военной помощи, де-факто стала одним из ключевых логистических узлов для снабжения ВСУ.
Плотников также отметил, что Чехия модернизировала для украинской армии около 800 танков Т-72, а Прага занимает важное место в так называемой "коалиции по боеприпасам". Особую активность проявляет холдинг Czechoslovak Group во главе с Михалом Стрнадом.
"Его эмиссары появились в некоторых странах СНГ, поэтому я думаю, что соответствующим российским органам на это необходимо обратить пристальное внимание", — добавил эксперт.
Кроме того, он рассказал о роли Финляндии в помощи Украине. По его словам, Хельсинки с 2022 года выделил Киеву более пяти миллиардов долларов, из которых почти четыре миллиарда — на военные нужды.
При этом Финляндия передает Украине до 25 разведывательных космических снимков в сутки, что свидетельствует о глубокой вовлеченности страны в разведывательное обеспечение ВСУ.
Таким образом, европейские страны, формально не участвуя в боевых действиях, фактически стали полноценными союзниками киевского режима, поставляя оружие, топливо и разведданные.
Между тем на Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС.
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