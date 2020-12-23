«Хорошая беседа бодрит не хуже чашки кофе, и после нее так же трудно уснуть», — написала девушка у себя на странице, снабдив публикацию своим фото с кофе.
Однако полноценной беседы о бодрящем напитке с поклонниками у модели все равно не получилось, большинство, как обычно, засыпало девушку комплиментами и вопросами о груди.
К слову, самая выдающаяся часть тела Кузнецовой натуральная и официально самая большая на Украине. Раньше девушка утверждала, что у нее 13-й размер, но последние замеры показали, что полноценный 15-й.
Ранее издание Украина.ру писало о любимой позе обладательницы бюста-великана.