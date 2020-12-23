«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель Мила Кузнецова предложила поклонникам поговорить на горячую тему — сравнить кофе и беседу, после которых часто так сложно заснуть. Соответствующий пост модель выложила в Instagram 22 декабря

«Хорошая беседа бодрит не хуже чашки кофе, и после нее так же трудно уснуть», — написала девушка у себя на странице, снабдив публикацию своим фото с кофе.

Украинка с бюстом-великаном затмила победительницу «Евровидения» © Мила Кузнецова/Инстаграм

К слову, самая выдающаяся часть тела Кузнецовой натуральная и официально самая большая на Украине. Раньше девушка утверждала, что у нее 13-й размер, но последние замеры показали, что полноценный 15-й.

Ранее издание Украина.ру писало о любимой позе обладательницы бюста-великана.