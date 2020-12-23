Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко посетил с официальным визитом Минск, чтобы обсудить проблемы с трансплантацией органов — из-за обострения отношений между Украиной и Белоруссией многие украинцы не могут попасть на операции. Нардеп рассказал об этом в интервью kp.ua 22 декабря

Зеленский хочет за два года запустить на Украине программу по трансплантации © пресс-служба президента Украины поделился Шевченко.

В связи с этим он посетил Минск, чтобы обсудить проблему пересечения границы с Белоруссией у украинских граждан, которым ранее там проводили операции по пересадке почек.

По словам депутата, политические темы на встрече с представителями белорусского парламента не затрагивались: обсуждали только экономические и гуманитарные связи.