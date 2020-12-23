«Ко мне обратилась группа наших граждан, которые сидят в Индии уже два года. Их туда послала еще [бывшая и. о. главы Минздрава Украины Ульяна] Супрун, и они до сих пор не могут сделать трансплантацию органов. А Беларусь может оказать такие услуги. В Украине такого нет, к сожалению», — поделился Шевченко.
В связи с этим он посетил Минск, чтобы обсудить проблему пересечения границы с Белоруссией у украинских граждан, которым ранее там проводили операции по пересадке почек.
По словам депутата, политические темы на встрече с представителями белорусского парламента не затрагивались: обсуждали только экономические и гуманитарные связи.