Доктрина «Русский Донбасс» излагает ясные и бесспорные для жителей региона истины - она востребована среди них и нужна для будущих поколений. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушилин: Русский мир стал объединяющим фактором для Донбасса © из личного архива Дениса Пушилина

Пушилин напомнил, что Донбасс исторически принадлежит Русскому миру, а «продажная киевская власть» стала «отрывать» Украину, а вместе с ней и Донбасс, что и спровоцировало события Русской весны.

«Но самим знать причину того, почему Донбасс восстал в 2014 году, нам недостаточно. Растут дети, им нужно передавать это наше понимание, нужен системный научный подход в образовательных методиках, что касается истории, других предметов. Важно в программном документе обозначить нашу цель — вхождение в состав Российской Федерации», — заявил глава ДНР.

Кроме того, по его словам, в доктрине показаны историко-культурные корни донбасской самоидентификации, почему они считают себя русскими и какую роль Донбасс играл в разное время в развитии российской государственности.

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева. Тогда же были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, против которых Киев развязал гражданскую войну.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.