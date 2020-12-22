Музыкант и бывший лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что воспринимает свои походы в политику как миссию. Об этом артист рассказал в эфире шоу «Кондратюк у понеділок» на «5-м канале», вышедшего 21 декабря

«Меня карьера политика не интересует, я это четко показал. Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы, ради власти или резюме. Для меня политика — исключительно миссия помочь другим людям», — сказал Вакарчук.

Сегодня свою политическую миссию он видит в том, чтобы помочь стать депутатами молодым и талантливым украинцам. Свою партию «Голос» музыкант презентовал в мае 2019 года, и на парламентских выборах эта политсила набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

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К слову, это уже второй уход лидера «Океана Ельзи» из Рады. В 2007 году он был избран в парламент от партии «Наша Украина — Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Притула назвал Вакарчука «бабой-повитухой».