«Меня карьера политика не интересует, я это четко показал. Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы, ради власти или резюме. Для меня политика — исключительно миссия помочь другим людям», — сказал Вакарчук.
Сегодня свою политическую миссию он видит в том, чтобы помочь стать депутатами молодым и талантливым украинцам. Свою партию «Голос» музыкант презентовал в мае 2019 года, и на парламентских выборах эта политсила набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в Верховную Раду.
В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.
К слову, это уже второй уход лидера «Океана Ельзи» из Рады. В 2007 году он был избран в парламент от партии «Наша Украина — Народная самооборона», а спустя год написал заявление о сложении мандата.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Притула назвал Вакарчука «бабой-повитухой».