Шоумен Сергей Притула рассказал о взаимоотношениях с музыкантом и бывшим лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком, от партии которого он баллотировался в парламент Украины и позже в Киевсовет, сообщил «Канал 24» 2 ноября

«Оттепель» в их отношениях наступила после подведения результатов местных выборов, когда стало известно, что партия «Голос» прошла в Киевский городской совет.

«Я ему (Святославу Вакарчуку. — Ред.) сказал, что в этом также есть и его заслуги, потому что он был той бабой-повитухой, которая приняла меня в политику», — рассказал Притула.

Вакарчук и Стерненко присоединились к акции у КСУ © inshaua.com

В сентябре 2020 года Вакарчук второй раз сложил мандат депутата Верховной Рады, чем Притула был крайне недоволен. Этот поступок, по мнению шоумена, мог негативно сказаться на репутации партии накануне местных выборов.

Возможно, эмоциональные оценки Притулы были связаны с его личными результатами. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии «Голос», но не прошел. Такой же результат он получил и в 2020-м, когда выставил свою кандидатуру в мэры Киева.