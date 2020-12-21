С сегодняшнего дня из Белоруссии нельзя выехать автомобилем или поездом. Чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом, власти закрывают наземные границы

Рецепт Лукашенко не сработал: Кочетков рассказал, зачем Белоруссия закрывает границы © РИА Новости, Нина Зотина

С 21 декабря для граждан Белоруссии и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике, выезд через наземные пункты пропуска на границе с Украиной и странами ЕС приостанавливается. Что касается иностранцев, то их выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции с момента въезда в республику.

Выезжать из страны для обучения или для работы за рубежом при наличии соответствующих подтверждающих документов от принимающей стороны (к ним относятся, например, контракт, разрешение на работу, договор об оказании образовательных услуг) можно не чаще одного раза в течение шести месяцев. Для граждан Белоруссии, имеющих право на постоянное проживание в иностранном государстве, выезд из республики к месту постоянного проживания возможен не чаще одного раза в полгода.

По-прежнему свободно могут выезжать дипломаты, официальные делегации и экипажи.

Как пояснили в Госпогранкомитете, на границе с Россией международных пунктов пропуска нет, а это значит, что введенные меры там не действуют. А с российским паспортом и вовсе можно выезжать абсолютно свободно.

В Белоруссии уже более 170 тысяч заражений коронавирусом — почти по две тысячи инфицированных в день.