Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Белоруссии. В этот раз под санкциями оказались семь компаний в том числе «Белтехэкспорт» и IT-компания Synesiс, которые связаны с российским бизнесом.
«Несколько дней назад я общался с Варшавой и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные», — рассказал собеседник издания.
По словам Андрея Суздальцева, новые санкции Евросоюза очень слабые, и белорусский бизнес от них не пострадает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.
1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкции попал сам Лукашенко его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности, и 13 госслужащих.