Украинская певица Злата Огневич, она же бывший депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, предложила подписчикам несколько вариантов образов для новогодней вечеринки. Благодаря нарядам пользователи рассмотрели интимные места исполнительницы и выше и ниже талии

В новой публикации Огневич рассказала, что витрины магазинов перед новым годом всегда изобилуют вещами с блестками, пайетками и стразами, чтобы их владелица могла сиять не хуже новогодней елки.

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«Советую подойти к вопросу блеска творчески и не делать весь образ блестящим, покупая вещи, которые больше некуда будет надеть», — предложила певица.

Взамен женщина предложила свои фанатом несколько нарядов, которые, по ее мнению, имеют «праздничные изюминки», но могут носиться и в повседневной жизни. В числе таких предметов оказались вещи, открывшие обзор на грудь исполнительницы. Но фурор произвел пиджак, полы которого были вырезаны по бокам, оголяя бедра артистки почти до пояса. Идеи Огневич подписчики не оценили и придумали свои.

«У меня из новогоднего лука наверное будет только защитная маска со стразиками», «Придумал новогодний чеснок. Наденут костюм чеснока и буду падать в салаты», «нынче так модно, жакет нужно носить на голое тело без лифчика, и главное продемонстрировать это окружающим?» — написали пользователи.

Злата Огневич, по паспорту Инна Бордюг, украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко. Не так давно артистка похвасталась в сети, что наконец-то «спасла» родителей от жизни в Крыму.