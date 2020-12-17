«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова, публикации в соцсетях которой всегда отличались оптимизмом и хорошим настроением, на этот раз поделилась с поклонниками информацией о том, как она преодолевает депрессию. Соответствующий пост модель разместила в Instagram 15 декабря

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