Девушка выложила в соцсеть свой снимок на фоне водоема, где она в спортивном топе и бриждах в обтяжку позирует рядом с велосипедом.
«Спорт — лекарство от плохого настроения и депрессий», — написала модель.
Мила Кузнецова известна как обладательница самой большой натуральной груди на Украине. Долгое время девушка утверждала, что у нее 13-й размер бюста, однако последние замеры показали, что при обхвате молочных желез в 136 сантиметров обхват под грудью у нее всего 89, а это значит, что у Кузнецовой уверенный 15-й размер.