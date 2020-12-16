Этот вопрос Тихановская обсудила с еврокомиссаром Оливером Вархели.
Политик считает, что в Белоруссии необходимо в первую очередь провести вакцинацию для медиков. Вакцину можно поставить как из Германии, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре Pfizer.
Организовать поставки позволят средства, выделенные ЕС на помощь Белоруссии. Однако перед этим необходимо добиться согласия властей — и европейские чиновники готовы вести с ними переговоры.
«Нужно помочь тем, кто наиболее страдает от ковида и безответственной политики [Александра] Лукашенко и его чиновников относительно пандемии», — сказала Тихановская.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем республика запустит производство собственной вакцины от коронавируса, если белорусские ученые смогут создать эффективный препарат.