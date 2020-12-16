Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ведет переговоры с представителями Евросоюза о поставках в Белоруссию вакцины от COVID-19. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу политика

Этот вопрос Тихановская обсудила с еврокомиссаром Оливером Вархели.

Политик считает, что в Белоруссии необходимо в первую очередь провести вакцинацию для медиков. Вакцину можно поставить как из Германии, так и произведенную в Литве или Польше по рецептуре Pfizer.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Нужно помочь тем, кто наиболее страдает от ковида и безответственной политики [Александра] Лукашенко и его чиновников относительно пандемии», — сказала Тихановская.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем республика запустит производство собственной вакцины от коронавируса, если белорусские ученые смогут создать эффективный препарат.