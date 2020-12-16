Обменник во Львове угодил в языковой скандал — фото

Львовян возмутила русскоязычная реклама в историческом центре города, в связи с чем они зарегистрировали жалобу на горячей линии города. Об этом 16 декабря написал львовянин Дмитрий Благий на странице сообщества «Варта 1» в Facebook

«Как вы относитесь к русскоязычной рекламе на экране, который на улице Весовой? Зарегистрировал жалобу на горячей линии города. Позвонил руководитель этой сети и спрашивал, сколько мне заплатили за то, что я распространил информацию об их российской рекламе… Надо было всего лишь продумать, что во Львове любят говорить и видеть везде именно украинский», — отмечает львовянин.

На Украине в связи со вступлением в силу закона о тотальной украинизации с 16 января 2020 года полностью украинизировалась реклама. Единственное послабление касается СМИ, которые издаются на языках, являющихся официальными языками Европейского союза. Допускается использование в рекламе соответствующего языка ЕС.