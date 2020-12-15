Ранее бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. По его словам, Украина могла присоединить его путем мирной интеграции первые пять лет после его возвращения в Россию.
Он также отметил, что после захвата необходимо будет отселить с полуострова тех, кто «лоялен».
«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда», — сказал Бальбек.
Он отметил, что Крым нельзя захватить «ни штурмом, ни идеологией» и посоветовал Бессмертному больше не делать таких заявлений, напомнив, что «оружие не является методом в разговоре с Россией».