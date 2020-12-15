Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил идею украинского дипломата Романа Бессмертного провести силовую операцию в Крыму. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщило агентство РИА Новости

Ранее бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. По его словам, Украина могла присоединить его путем мирной интеграции первые пять лет после его возвращения в Россию.

Стратегия Киева провалилась: западный бизнес идёт в Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда», — сказал Бальбек.

Он отметил, что Крым нельзя захватить «ни штурмом, ни идеологией» и посоветовал Бессмертному больше не делать таких заявлений, напомнив, что «оружие не является методом в разговоре с Россией».