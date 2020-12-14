«Жаль, что сегодня такое время, даже нельзя нормально нализаться на корпорате…» — прокомментировал фото Костюшкин.
Многие подписчики певца оценили его юмор, но были и те, кто скептически отнесся к очередному эпатажу артиста.
«Уходит год две тысячи двадцать, все смогут скоро нализаться», «С жиру бесятся, хоть бы не выкладывали эту жуть», — ответили подписчики.
В начале декабря Костюшкин выложил в сеть другую провокационную публикацию — ролик с танцем в бане, где артист и еще несколько абсолютно голых мужчин станцевали под трек группы «Грибы» «Тает лед».