Одессит, певец, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин 14 декабря выложил в Instagram фотографию, на которой пытается лизнуть своего коллегу на совместном мероприятии

«Жаль, что сегодня такое время, даже нельзя нормально нализаться на корпорате…» — прокомментировал фото Костюшкин.

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«Уходит год две тысячи двадцать, все смогут скоро нализаться», «С жиру бесятся, хоть бы не выкладывали эту жуть», — ответили подписчики.

В начале декабря Костюшкин выложил в сеть другую провокационную публикацию — ролик с танцем в бане, где артист и еще несколько абсолютно голых мужчин станцевали под трек группы «Грибы» «Тает лед».