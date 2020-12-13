Власти предупредили о том, что людям, склонным к аллергиям, лучше отказаться от прививки, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. Из первой сотни человек, прошедших вакцинацию, у двух начались проблемы со здоровьем.
По словам главы NHS Стивена Пунса, пострадали двое работников Национальной службы здравоохранения Великобритании. У обоих случались острые аллергические реакции, оба носили с собой инъекции с адреналином. В настоящее время с ними все в порядке.
Особенно осторожным с вакцинацией нужно быть людям, пережившим анафилактический шок, отмечают власти.
Ранее правительство Великобритании сообщило, что вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNtech была одобрена для применения в стране.
Первой вакциной от коронавируса в мире стала российская «Спутник V», разработанная российским Центром им. Гамалеи. Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.