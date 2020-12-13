Наибольший интерес к русскому языку зафиксирован среди школьников Южной Осетии, Белоруссии и Абхазии

При расчёте индекса устойчивости русского языка в постсоветских странах эксперты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина в качестве одного из критериев взяли положение русского языка в сфере образования, вычислив долю детского населения страны, изучающую русский язык. И.о. президента Киргизии высказался о статусе русского языка © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

И вот какой результат получился:

1. Южная Осетия

2. Белоруссия

3. Абхазия

4. Киргизия

5. Казахстан

6. Молдавия

7. Эстония

8. Украина

9. Латвия

10. Азербайджан

При этом, например, в Киргизии, занявшей 4-е место, русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению.

«Бишкек — это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по 3 ребёнка», — сказала руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева.