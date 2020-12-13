При расчёте индекса устойчивости русского языка в постсоветских странах эксперты Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина в качестве одного из критериев взяли положение русского языка в сфере образования, вычислив долю детского населения страны, изучающую русский язык.
И вот какой результат получился:
1. Южная Осетия
2. Белоруссия
3. Абхазия
4. Киргизия
5. Казахстан
6. Молдавия
7. Эстония
8. Украина
9. Латвия
10. Азербайджан
При этом, например, в Киргизии, занявшей 4-е место, русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению.
«Бишкек — это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по 3 ребёнка», — сказала руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева.