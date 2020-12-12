Эксперт отметил, что акции происходят лишь по воскресеньям в отдельных районах Минска, не затрагивают работу инфраструктуры, промышленности и в целом экономику, прекратились протесты даже в столичных вузах, несмотря на «сакральную жертву» — гибель одного из протестующих при стычке со сторонниками действующей власти, которые снимали в минском дворе символику нацистских коллаборантов.
«Но протесты не стихнут совсем, они могут стать похожими на торфяной пожар, пламя которого может вырваться в любой момент. Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен, этот процесс теперь похож на езду на велосипеде — остановка грозит падением, и костей не соберешь», — указал Киселев.
Специалист не ждет радикальных политических изменений, поскольку демократизация по российскому образцу с полной свободой слова и политическим плюрализмом вряд ли возможна сейчас в Белоруссии.
Общество слишком взбудоражено, все основные интернет-медиа управляются из-за западной границы, и ослабление контроля и прекращение давления властей на несистемную оппозицию грозит скатыванием страны в полномасштабную гражданскую войну, которую развяжут радикальные русофобские силы, как только власть даст слабину, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.