Массовые протесты в Белоруссии действительно идут на спад. Об этом рассказал специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселёв в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселёв: Без продвижения интеграции с Россией Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев

«Но протесты не стихнут совсем, они могут стать похожими на торфяной пожар, пламя которого может вырваться в любой момент. Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен, этот процесс теперь похож на езду на велосипеде — остановка грозит падением, и костей не соберешь», — указал Киселев.

Специалист не ждет радикальных политических изменений, поскольку демократизация по российскому образцу с полной свободой слова и политическим плюрализмом вряд ли возможна сейчас в Белоруссии.

Общество слишком взбудоражено, все основные интернет-медиа управляются из-за западной границы, и ослабление контроля и прекращение давления властей на несистемную оппозицию грозит скатыванием страны в полномасштабную гражданскую войну, которую развяжут радикальные русофобские силы, как только власть даст слабину, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.