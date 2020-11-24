Радикальные насильственные действия в Белоруссии уже начались: происходят попытки диверсий на железных дорогах и автомагистралях, нападения на милиционеров, в целом есть тенденция к расчеловечиванию сторонников Лукашенко и тех, кто выступает за интеграцию с Россией, говорит культуролог Сергей Киселёв

Об этом Киселёв, специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, протесты идут на спад, а именно они подталкивали Лукашенко к реальной интеграции с Россией и к реформам политической системы. Если протестов больше не будет или они будут не столь массовыми, не похоронит ли Александр Григорьевич интеграцию и политреформу?

— Протесты действительно идут на спад. Фактически они локализованы некоторыми районами Минска. Акции происходят лишь по воскресеньям и не затрагивают работу инфраструктуры, промышленности и в целом экономику. Прекратились протесты даже в столичных вузах. И это несмотря на "сакральную жертву" — гибель одного из протестующих при стычке со сторонниками действующей власти, которые снимали в минском дворе символику нацистских коллаборантов.

Но протесты не стихнут совсем, они могут стать похожими на торфяной пожар, пламя которого может вырваться в любой момент. Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен, этот процесс теперь похож на езду на велосипеде — остановка грозит падением, и костей не соберешь.

Я не жду каких-то радикальных политических изменений, демократизация по российскому образцу с полной свободой слова и политическим плюрализмом вряд ли возможна сейчас в Белоруссии.

Общество слишком взбудоражено, все основные интернет-медиа управляются из-за западной границы. Ослабление контроля и прекращение давления властей на несистемную оппозицию грозит скатыванием страны в полномасштабную гражданскую войну, которую развяжут радикальные русофобские силы, как только власть даст слабину.

- Один из белорусских экспертов нашего издания говорит, что рано или поздно начнется радикальное, насильственное сопротивление. Уже белорусским силовикам жгут машины. Может ли в Белоруссии начаться сопротивление Лукашенко с помощью насилия или это все преувеличение?

— Радикальные насильственные действия уже начались, происходят попытки диверсий на железных дорогах и автомагистралях, нападения на милиционеров, в целом есть тенденция к расчеловечиванию как сторонников Лукашенко, так и тех, кто выступает за интеграцию с Россией. В белорусском сегменте интернета появились и аналоги руандийского «Радио тысячи холмов». Участникам радикальной оппозиции внушается мысль, что их оппоненты не люди, что их можно убивать.

Но эта радикализация и отталкивает от протестов широкие слои населения. Силовые действия оппозиции легитимизируют жесткие меры властей. В условиях закрытых границ и эффективно действующих правоохранительных структур переход оппозиции к террористическим методам будет только способствовать прекращению протестного движения.

- Сейчас обсуждаются социологические данные, что симпатии белорусов к России и к союзу с Россией падают из-за того, что Москва поддерживает Лукашенко. Так ли это?

— Думаю, что сейчас не стоит обращать внимание и делать далеко идущие выводы из таких опросов. В случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти ситуация успокоится и люди перестанут отождествлять Лукашенко и Россию.

Реальная интеграция, создание общего экономического, валютного и гуманитарного пространства создадут предпосылки для повышения доверия и к Москве, и к Союзному государству.

Артем Агафонов: Взрывы и поджоги автомобилей силовиков в Беларуси обыденное явление © vk.com, Артем Агафонов - Приход Байдена в Белый дом усилит сопротивление змагаров? Будут ли делаться попытки отстранения Лукашенко от власти?

— Новая администрация США будет, видимо, очень идеологически ограничена, она не сможет вернутся к взаимодействию с Минском, как было раньше. Это сделает необратимым движение Белоруссии к союзу с Россией, а также к активному сотрудничеству с Китаем.

Давление на Минск сложно усилить, инструмент средств у Запада сильно ограничен, любые санкции по типу антикрымских ударят прежде всего по среднему классу, в основном живущему в столице, этот слой населения является практически единственной опорой оппозиции. Это будет «огонь по своим». Поэтому, скорее всего, ничего, кроме ритуальных заявлений и включения в санкционные списки очередной группы чиновников, мы не увидим.

Опыт России показывает, что такие санкции лишь укрепляют властную вертикаль и способствуют укреплению независимости страны от западных институтов.