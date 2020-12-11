Турция и Польша не смогут стать мировыми лидерами, так как их имперские амбиции ничем не обеспечены, сказал политолог Павел Рудяков в интервью Украина.ру

«Кто-то сказал о Польше, что она обладает имперскими амбициями при отсутствии имперских ресурсов. То же самое можно сказать и о Турции», — подчеркнул Рудяков.

При поддержке Турции? Готовит ли Украина блицкриг в Донбассе © ukroboronprom.com

«Это будет сохраняться и продвигаться вперед. Но мировым лидером Турция точно не станет. С кем-то в связке это возможно. Но как самостоятельный игрок — это теоретический вариант», — констатировал эксперт.

Ранее Турция приняла самое непосредственное участие в возобновлении боев в Нагорном Карабахе.

При поддержке ее беспилотников и авиации вооруженные силы Азербайджана отвоевали существенную часть потерянных ранее в конфликте с непризнанной республикой территорий.