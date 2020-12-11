Ранее штаб оппозиционерки Светланы Тихановской опубликовал шесть возможных сценариев развития ситуация в Белоруссии, по одному из которых в страну войдут военные и полицейские формирования России.
«Честно говоря, я не увидел там основного сценария, на мой взгляд. Обсуждать эти шесть сценариев я не считаю необходимым, они фантастичны и отражают желаемое будущее для команды Тихановской. А самый реалистичный сценарий — это Лукашенко оставляет за собой контроль над государством», — подчеркнул Дзермант.
Интервью Дзерманта можно прочитать на нашем сайте.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.