Сайт Офиса президента отмечает, что на конференции собралось около тысячи участников — представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира.
«Украина — динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции. Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен», — сказал Зеленский.
Он отметил, что, несмотря на вызовы 2020 года Украина с помощью бизнес-сообщества приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию и подписала первые концессионные соглашения.
Кроме того Зеленский отметил прогрессивную роль ІТ-отрасли. Он поблагодарил команду UkraineInvest за организацию конференции.
Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.
Ранее Зеленский объяснил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украину более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договоры. Согласно условиям за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.