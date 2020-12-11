Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну инвестиционной гаванью, открытой для мира. Об этом 11 декабря Зеленский записал видеообращение к участникам международной конференции «Украина: инвестиционная гавань во времена перемен», которая проходит в Киеве.

Сайт Офиса президента отмечает, что на конференции собралось около тысячи участников — представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира.

«Украина — динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции. Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен», — сказал Зеленский.

Зеленский: слишком дорогой президент для Украины? © пресс-служба президента Украины

Кроме того Зеленский отметил прогрессивную роль ІТ-отрасли. Он поблагодарил команду UkraineInvest за организацию конференции.

Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.

Ранее Зеленский объяснил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украину более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договоры. Согласно условиям за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.