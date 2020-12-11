Глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко 10 декабря нелицеприятно высказался о депутатах облсовета. Соответствующее видео опубликовали «Волынские новости»

Вы хотите нас всех тут построить? Директор аэропорта Николаева нахамил Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Депутаты признали деятельность Погуляйко на посту губернатора неудовлетворительной. Кроме того, они проголосовали за выражение недоверия чиновнику.

В начале сессии Погуляйко отсутствовал, но во время перерыва на голосование он ворвался в зал и грубо выразил несогласие с собравшимися.

«Я не хочу работать, официально заявляю. Я сделаю вам подарок. Не хочу видеть морд ваших», — заявил Погуляйко.

Вслед уходящему из зала заседаний губернатору депутаты выкрикивали: «вы хам».

Погуляйко был назначен Владимиром Зеленским на должность главы Волынской областной администрации осенью 2019 года.