По словам Маркова, обида части армянского общества из-за того, что Россия не разгромила Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, останется, но руководство страны станет настроено к России более лояльно.
Критические настроения в обществе Армении негативны, но не так страшны, отметил он.
«Россия не должна обслуживать интересы маленьких этнических группировок, как это пытались сделать в данном случае. Я не считаю правильной идею о том, что русский солдат из Вологды или из Белгорода должен воевать в Карабахе ради того, чтобы армяне могли наживать в Москве огромные прибыли», — сказал политолог.
Иная позиция вела бы к развалу страны, добавил Марков.
Он также предположил, что армяне сейчас могут попытаться построить отношения с Францией или США, но при этом проамериканское руководство Армении будет во многом заменено на пророссийское.
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