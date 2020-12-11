Интересы этнических групп не должны превалировать над интересами России в целом. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков

По словам Маркова, обида части армянского общества из-за того, что Россия не разгромила Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, останется, но руководство страны станет настроено к России более лояльно.

Критические настроения в обществе Армении негативны, но не так страшны, отметил он.

«Россия не должна обслуживать интересы маленьких этнических группировок, как это пытались сделать в данном случае. Я не считаю правильной идею о том, что русский солдат из Вологды или из Белгорода должен воевать в Карабахе ради того, чтобы армяне могли наживать в Москве огромные прибыли», — сказал политолог.

Искандарян пояснил, почему внешняя политика Армении не изменится © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Он также предположил, что армяне сейчас могут попытаться построить отношения с Францией или США, но при этом проамериканское руководство Армении будет во многом заменено на пророссийское.

Полностью прочитать интервью можно здесь.