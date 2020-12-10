Россия должна быть заинтересована в том, чтобы Азербайджан и Турция вошли в состав ЕАЭС, чтобы сделать его по-настоящему мощным, считает известный российский политолог Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру.

В четверг, 10 декабря, на площади Свободы в Баку состоялся парад Победы, посвященный успеху в военной операции в Карабахе, в котором так же приняли участие турецкие военнослужащие. На нем присутствовали лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Главный редактор азербайджанской газеты «Шарг» Акиф Аширлы характеризовал итог войны как «общую победу» Анкары и Баку, а также «победу Тюркского мира».

- Сергей Александрович, как вы считаете, в результате операции Турция значительно усилила свое влияние в регионе или она и так все контролировала, по крайней мере в том, что касается Азербайджана?

— Я не считаю, что Турция все контролировала и контролирует сейчас. Турция оказала огромную помощь Баку, передав ему ударные и разведывательные беспилотники, которые сыграли решающую роль в боевых действиях. По всей видимости, военные советники тоже там действовали. Еще говорят, что часть сирийских боевиков туда была переброшена. Власти Азербайджана это отрицают, но нельзя исключать, что там были иностранные граждане с боевым опытом.

Помимо военной помощи, была помощь и экономическая, но она, скорее, была взаимовыгодной. Азербайджан получает доход от совместных с Турцией нефтегазовых коммуникаций на рынке Евросоюза, трансанатолийского газопровода TANAP и подписанного в 1994 году «Контракта века» (по добыче нефти в Каспийском море). За счет этого Азербайджан получает свои главные финансовые ресурсы.

Турция помогает очень активно, но я бы не преувеличивал ее влияние. Это влияние относится лишь к работе турецких фондов и большому количеству турецких каналов, которых гораздо больше, чем азербайджанских. В целом руководство Азербайджана ориентировано на то, чтобы сохранить свой суверенитет и не сдавать свою страну туркам.

Что касается итогов войны, то тут сказать трудно. Помощь была огромная, но приведет ли она к политическому усилению Турции, вопрос.

— Как в дальнейшем сложатся отношения Баку и Анкары?

— С одной стороны, есть благодарность Азербайджана в адрес Турции. Но часто бывает так, что когда большая страна помогает маленькой, претендуя на какое-то влияние, то может наступить некоторое ухудшение отношений, поскольку маленькая страна продолжит настаивать на своей самостоятельности. По какому из вариантов будет развиваться ситуация, посмотрим. Ильхам Алиев очень талантливый дипломат, который окончил и преподавал в МГИМО, и он попытается сделать все максимально тактично.

Турция сама по себе влиятельная страна региона. Но не надо путать эту ситуацию с ситуацией в Сирии, где Турция влиятельна за счет того, что там прямо сейчас воюет протурецкая Свободная сирийская армия, или с ситуацией в Ливии, где прямо сейчас турецкие военнослужащие помогают правительству в Триполи.

Азербайджан закончил войну, и прямо сейчас он настроен на то, чтобы экономически поглотить Нагорный Карабах. Конечно, Азербайджан заинтересован в турецких инвестициях. Но азербайджанское руководство также не заинтересовано в том, чтобы вслед за турецкими инвестициями не пришло в гипертрофированной форме турецкое влияние.

И здесь открываются возможности для Москвы, потому что Азербайджан захочет балансировать между Турцией и Россией.

- Вы у себя в Facebook написали, что Владимир Путин не поддержал тезис армянской стороны о том, что на самом деле Турция ведет скрытую войну с Россией. Почему он занял такую позицию?

— Это была целая пропагандистская кампания, цель которой состояла в том, чтобы Россия послала свои войска воевать за интересы Армении в Нагорный Карабах. Но Владимир Путин абсолютно четко сказал, что у нас с Турцией хорошие отношения и что мы доверяем президенту Эрдогану. Но не потому, что мы верим в него, а потому, что, в отличие от европейских лидеров, он всегда держит свое слово.

Россия не захотела стать союзницей Армении в этой войне, потому что с точки зрения России у позиции Армении есть фундаментальная неправота. Она заключается в том, что все азербайджанцы были изгнаны из Карабаха и семи районов вокруг Карабаха, которые четверть века стояли пустыми. Видимо, ждали какого-то обмена по принципу «мир в обмен на территории».

Мне хорошо известно, что российское руководство считало, что именно неспособность Армении пойти на компромиссы и будет главной причиной возобновления военных действий. Так оно и случилось. Россия всегда придерживалась линии о том, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана.

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- Вы сказали, что сейчас открываются возможности для взаимодействия России с руководством Азербайджана. А что конкретно Россия может предложить Азербайджану?

— Россия может предложить Азербайджану прежде всего участие в крупных экономических проектах. Россия уже сотрудничает с Азербайджаном в проекте транспортного коридора «Север-Юг» совместно с Ираном. Он предусматривает создание железнодорожной сети через территорию России, Азербайджана и Ирана, которая должна связать бурно развивающийся юг Индии и северо-восточную Европу. Это очень большой и интересный проект.

Второй проект — совместное освоение энергетических ресурсов Каспийского моря. В этом уже участвует «Роснефть». Третий проект — совместное использование биоресурсов Каспийского моря. Если там навести порядок, польза будет огромной. Четвертый проект — развитие транспортной инфраструктуры Каспия, порты, морское сообщение, туризм и так далее.

Также очень важна совместная работа на рынках третьих стран. Дело в том, что российско-азербайджанский газ параллельно поставляется через Турцию на рынки Евросоюза. ЕС очень хочет, чтобы мы с Баку соперничали, и за счет этого они будут понижать цену на газ. Но мы заинтересованы в том, чтобы создать нечто вроде картеля и совместно держать высокие цены.

Россия также заинтересована в том, чтобы продавать Азербайджану различного рода продукцию, энергетическое машиностроение, продукцию ВПК, транспортное машиностроение. И Россия также может предложить Азербайджану свои рынки. Да, сейчас там небольшой кризис, но Азербайджан обладает огромным сельхозпроизводством, и ему выгоден большой северный рынок для своей южной продукции.

- Что Россия могла бы получить?

— Россия могла бы получить прибыль от участия в этих проектах. Плюс в перспективе Россия и Турция должны войти в ЕАЭС, чтобы сделать его по-настоящему мощным. Он должен быть славяно-тюркским и православно-мусульманским. Я надеюсь, что и Украину нам удастся вырвать из лап смерти и она тоже войдет в ЕАЭС, когда ей будет возвращён суверенитет.

Также туда должны войти страны, лежащие к востоку от Евросоюза, у которых нет шансов войти в ЕС. К ним относится Турция, Молдавия, Азербайджан, Украина, Грузия и так далее. Если бы нам удалось создать это, мы бы получили экономический союз с населением в 300 млн человек без возможного будущего участия Ирана, который тоже стремится найти общий рынок. Это дало бы мощный экономический толчок всем этим странам.

- То есть вы не считаете, что в ближайшее время Россия и Турция будут враждовать?

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— А как дальше сложатся отношения простых армян к России? Что будет с этой обидой относительно того, что мы, как они, видимо, считали, не разгромили Азербайджан?

— Я думаю, что эта обида останется. Они сейчас могут попытаться построить отношения с Францией или США. Это негативно. Но при этом я думаю, что проамериканское руководство Армении будет во многом заменено на пророссийское.

Раньше у нас была ситуация, когда в Армении были пророссийские настроения с проамериканским руководством. Теперь же, даже если Пашинян сохранит свой пост, армянское руководство будет более лояльно к России, а общество будет настроено более критически.

Это негативно, но не так страшно. Потому что Россия не должна обслуживать интересы маленьких этнических группировок, как это пытались сделать в данном случае. Я не считаю правильной идею о том, что русский солдат из Вологды или из Белгорода должен воевать в Карабахе ради того, чтобы армяне могли наживать в Москве огромные прибыли.

Хорошо, что этот конфликт разрешился. И если какие-то этнические группы, проживающие в России с двойным гражданством, считают, что интересы этих этнических групп должны превалировать над интересами России в целом, то это неправильная позиция, которая ведет к развалу страны. И мы должны четко зафиксировать, что интересы страны в целом должны превалировать над интересами различных этнических групп.