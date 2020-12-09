Внешняя политика Армении в основном определяется не конкретными личностями во власти, а геополитическими параметрами. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

По словам Искандаряна, основные из этих параметров — наличие с запада Турции, которая является членом НАТО, Грузии с севера, которая лежит между Арменией и Россией, ее стратегическим союзником, а на востоке — Азербайджана и карабахского конфликта.

Давай землю! Армении намекнули на новые территориальные потери © CC0, Pixabay

«Сейчас особая ситуация. Была война, и гарантом физического выживания Нагорно-Карабахской республики выступают российские миротворцы, которые становятся сейчас по границе, образовавшейся в результате войны», — сказал Искандарян.

Притом что это, несомненно, оказывает влияние на внешнюю политику Армении, конфигурация в регионе, по словам Искандаряна, осталась той же.

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